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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Мошенники, присвоившие средства на нужды бойцов АТО получат по заслугам

Категория: Новости


 Мошенники, присвоившие средства на нужды бойцов АТО получат по заслугам

В Одессе закончено досудебное следствие в отношении человека, создавшего фиктивный благотворительный фонд для выманивания средств у предпринимателей.

Согласно выводам следствия,  обвиняемый совместно с подельниками  обманул около десятка компаний и только по установленным данным незаконно присвоили более ста тысяч гривен.

Отметим, что по имеющейся неофициальной информации в ряде случаев во время телефонных переговоров с представителями бизнеса мошенники представлялись сотрудниками областной администрации.

Напомни, что ранее руководство областной администрации неоднократно предупреждало население, что непосредственно сбором финансов в пользу АТО или переселенцев не занимается.



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