 Мошенники, присвоившие средства на нужды бойцов АТО получат по заслугам

В Одессе закончено досудебное следствие в отношении человека, создавшего фиктивный благотворительный фонд для выманивания средств у предпринимателей.

Согласно выводам следствия, обвиняемый совместно с подельниками обманул около десятка компаний и только по установленным данным незаконно присвоили более ста тысяч гривен.

Отметим, что по имеющейся неофициальной информации в ряде случаев во время телефонных переговоров с представителями бизнеса мошенники представлялись сотрудниками областной администрации.

Напомни, что ранее руководство областной администрации неоднократно предупреждало население, что непосредственно сбором финансов в пользу АТО или переселенцев не занимается.