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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

В Одессе будут регулярно проводиться рейды по защите животных

Категория: Новости


В Одессе будут регулярно проводиться рейды по защите животных

Согласно информации, опубликованной на сайте горсовета, рейды будут проводится во всех районах города.

При этом особое внимание будет уделяться общественным метам, приютам для животных, зверинцам, выставкам животных и…дельфинариям.

Для проведения рейдов создана специальная комиссия в составе как чиновников, так и общественников. Руководит комиссией заместитель директора департамента экологии Александр Панченко.

Результаты работы комиссии будут опубликованы уже в ноябре.



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