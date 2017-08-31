В Одесской области «на горячем» задержали взяточника

Как сообщает в соцсетях пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган, им оказался сотрудник Прокуратуры Лиманского района.

«Следствием установлено, что задержанный вымогал и получил от гражданина 20 тысяч гривен за невозобновление ранее закрытого уголовного производства!»

Сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали сотрудника Прокуратуры в тот момент, когда он получил часть суммы в размере пятнадцати тысяч гривен.

Напомним, что это уже отнюдь не первый выявленный случай взяточничества в структуре, одной из главных задач которой является борьба с этим явлением в правоохранительных структурах.

Недавно при аналогичных обстоятельствах был задержан сотрудник Ильичевской Прокуратуры.