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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

В Одесской области «на горячем» задержали взяточника

Категория: Новости


Как сообщает в соцсетях пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган, им оказался сотрудник Прокуратуры  Лиманского района.

«Следствием установлено, что задержанный вымогал и получил от гражданина 20 тысяч гривен за невозобновление ранее закрытого уголовного производства!»

Сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали сотрудника Прокуратуры в тот момент, когда он получил часть суммы в размере пятнадцати тысяч гривен.

Напомним, что это уже отнюдь не первый выявленный случай взяточничества в структуре, одной из главных задач которой является борьба с этим явлением в правоохранительных структурах.

Недавно при аналогичных обстоятельствах был задержан сотрудник Ильичевской Прокуратуры.

 

 

 

 

 

 



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