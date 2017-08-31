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  • Дата: Сегодня, 21:00
Сегодня, 21:00

Внимание! Разыскивается преступник

Категория: Новости

Раздельнянским ОП ГУНП в Одесской области разыскивается гражданин Николаев Игорь Юрьевич, 1977 года рождения, уроженец пгт. Лиманское (Березовский район, Одесская область), житель пгт. Лиманское (Березовский район, Одесская область), который совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража) и исчез от наказания.

При получении любой информации о возможном местонахождении гр. Николаева И.Ю. просим сообщить в Раздельнянское ОП ГУНП в Одесской области по тел. (04853) 3-12-52, (04853) 5-04-42, (066) -29-71-260 или 102.



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