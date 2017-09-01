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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Это по-нашему – любое оружие в любой конец мира! Почтой!

Категория: Новости


Это по-нашему – любое оружие в любой конец мира! Почтой!

Сотрудники СБУ задержали одессита, который создал международный канал торговли оружием.

Он приобретал огнестрельное оружие в зоне АТО, а затем, разобрав его на детали в раздельно упаковав, почтой (!) отправлял его зарубежным заказчикам. Которых просто находил в Интернете.

Отметим, что одесский «оружейный барон» был задержан, что называется, «на горячем» –прямо в почтовом отделении при попытке отправить очередную «огнестрельную посылку».

Проводится расследование. Открыто уголовное производство по статье предусматривающей «незаконные хранение и распространение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».



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