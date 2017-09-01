За последний год расходы городского бюджета возросли вдвое

В нынешнем году расходы городского бюджета составили 4,27 миллиардов гривен.

Такие данные привела директор департамента финансов Светлана Бедрега. По ее словам, это почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Тогда расходы городской казны составили 2,78 миллиарда.

Тем не менее, город сможет позволить себе такой «расходный рост». ведь согласно прогнозам, в течении года доходная часть бюджета составит 8,9 миллиарда. Из которых в общий фонд бюджета поступит более 8,5 миллиардов гривен.

Отметим, что по информации Светланы Бедреги, в числен основных стаей доходов – торговля акцизными товарами (алкогольные напитки и табачные изделия), аренда и продажа земли и налог на недвижимость.