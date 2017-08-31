Укравший из бюджета – патриотом называться не может ВИДЕО

«Те, кто хотя бы одну копейку украл из бюджета, патриотом не может называться никогда в жизни, те, кто бегают в камуфляже с бейсбольными битами и терроризируют страну, не могут называться патриотами, они сеют смуту, ненависть и злобу среди наших людей. Выполнение Минских соглашений – лишь начало пути к примирению. Общество расколото, находится в недоверии и ненависти. Об этом надо говорить, это надо лечить!», отметил в своем выступлении на 112 канале Вадим Новинский.

Невзирая на манипуляции со стороны ведущей, пытавшейся навесить на гостя удобный для вороватой власти ярлык «пособничества агрессору», Новинский четко обозначил две беды, уничтожающие нашу страну: воровства под личиной патриотизма, и раскола и смуты в украинском обществе.

В чем ценность позиции Вадима Новинского? Давайте разбираться. Мною неоднократно отмечалось, что все наши беды, в том числе и коррупционная модель власти, от антинародного элитного консенсуса, нацеленного на беспощадное ограбление страны. А бандеровская русофобская бесовщина украинских элит, выбравших добровольное холопство ради сохранения наворованного, окончательно низвело Украину до состояния всеми презираемой периферии Европы.

Спасти положение может только новый элитный консенсус, относящийся к народу и благосостоянию страны в соответствии с Божьими заповедями. Вадим Новинский, как православный человек, по силе своей веры обличающий антинародный режим, собственным примером создает условия для нового элитного консенсуса.

Но не все представители элит верят в Бога. Специально для них приведу три принципа, по которым можно протестировать любую власть и понять, почему наша власть всегда будет проигрывать любой другой, в которой эти принципы учитываются.

Принцип личной власти – это деньги: здесь у наших элитариев все в порядке, этим они только и занимаются.

Принцип личных способностей: здесь у всех по-разному, но если смотреть шире, в масштабах страны, то уничтожение науки и образования говорит о критической слабости этого принципа.

Принцип личных ресурсов – то, чего не купишь: СМИ, полиция, армия, медицина, инфраструктура, экономика страны в целом. Кроме СМИ – практически все уничтожено.

Сейчас в моде американцы, так вот они, кроме первого, зорко блюдут и два остальных принципа. Достаточно вспомнить, как весь мир, затаив дыхание, ждет очередных отчетов по безработице в самой крупной экономике мира. Может, нам в этом начать на них равняться?