Анонс Слово № 35 2017

Свой 223-й день рождения празднует наша любимая Одесса! По этому поводу хотелось бы сказать так много…Но пока скажу только одно. Я желаю нашему городу выстоять. Сейчас не лучше времена. Однако Одесса, каких только смутных времен не повидала! И устояла. И время все расставило на свои места, всем и всему дало верную оценку. Так будет и теперь.

Хочется верить только, что настоящие одесситы к тому моменту окончательно не разбегутся… Ну или те, кто уже разбежались – вернутся домой! В общем, с наступающим Днем рождения, любимый город!

Колонка редактора в текущем номере выходит с поучительным заголовком: «Укравший из бюджета, патриотом называться не может»

Об этом заявил своем выступлении на 112 канале Вадим Новинский. Он также обозначил две беды, уничтожающие нашу страну: воровство под личиной патриотизма и раскол и смута в украинском обществе.

И как же мы со всем этим будем бороться?

- Побороть самовоспроизводящийся хаос может только новый элитный консенсус иначе замкнутый круг дауншифтинга все хуже и хуже… Весь вопрос заключается в том, что кто-то должен начать с себя, подать пример нового отношения к стране, к людям ее населяющим. Вадим Новинский такой пример подает, будем надеется, что он не станет гласом вопиющего в пустыне. А еще народный депутат озвучил, казалось бы очевидный тезис но в информационной пространстве он звучит впервые: «Укравший из бюджета, патриотом называться не может».

- «Безвозвратная» логика – так называется выходящая в этом номере статья Эллы Алыбиной.

Это как всегда немного грустный материал о нашей украинской действительности, о том, чем нам предлагает гордиться Президент и что происходит на самом деле. Так автор приводит в пример разрекламированный Петром Порошенко самолет Антонов и грядущее закрытие предприятия!

Так чем же хвастается президент? Или он считает, что люди настолько тупые, что не видят очевидного?

- Люди воспринимают информацию фрагментарно и не могут обладать полной картиной мира, на это и расчет. Односторонний прессинг СМИ без возможности ответить лжецам создает видимость доминирования провластной точки зрения. Другое дело, что за основу пропаганды берутся артефакты советского времени, созданные советской цивилизацией, это было бы возможно, если бы сегодняшняя Украина признала свою правопреемственность от УССР, а у нас действует закон о декоммунизации отрицающий такую преемственность. И вот тут то и возникает разрыв шаблонов, что гордится нам нечем, что преуспели мы только в уничтожении индустриальных гигантов построенных в советском прошлом. Черчилль как то сказал, что народ отрицающий свое прошлое не имеет будущего. Видимо, наши зарубежные кураторы работают с нами, как со страной конкурентом, которого надо уничтожить и пока у них получается.

- В ТЕНИ МОЛЧАЛИВОГО БОЛЬШИНСТВА. Так называется статья нашего постоянного автора Антона Кравчика

«Обратимся к одному явлению, известному в социологии социальных коммуникаций как «Спираль молчания». – пишет автор. - Нам навязали ложные убеждения, что мы в меньшинстве, что мы — неполноценные граждане этой страны, нам угрожают репрессиями. И мы сидим и молчим, боимся сказать хоть одно слово правды. НО НА САМОМ ДЕЛЕ МЫ — В БОЛЬШИНСТВЕ (мы просто об этом не знаем, от нас это скрыли).

Автор считает, что рано или поздно ВСЕ СПИРАЛИ МОЛЧАНИЯ БУДУТ РАЗРУШЕНЫ. А ЛЖЕЦЫ ЗАЙМУТ СВОЕ МЕСТО НА СВАЛКЕ ИСТОРИИ. Вы в это верите?

- Верь в это не верь, так будет, вопрос только когда. Фашистская Германия, через все это уже проходила и ученые психологи и социологи давно описали поведенческие механизмы людей. Украине предстоит все это повторить. Но начать нужно с правды и отказа от риторики ненависти по отношению к согражданам.

- Ну и не могу не упомянуть о колонке юмора, выходящей у нас на последней полосе. «Атака клоунов» - так называется материал, к которому подобраны смешные картинки. Хотя сама статья, как по мне, ну совсем не смешная!

Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива недавно заявил, что смертная казнь в Украине должна быть восстановлена, чтобы появилась возможность «закапывать в землю любителей Русского мира».

Над таким стоит просто посмеяться, вы думаете?

- Статья посвящена теле-фрикам. Фрик — это человек, который не вписывается в рамки стандартного мышления, который имеет дерзость оспорить окружающую реальность. То, что все вокруг считают нормой общежития, общечеловеческими ценностями наконец. Телефрики, для статуса обличенные солидными государственными постами, суть порождение современной украинской политики, которая пронизана коррупцией и мошенничеством. Война на востоке породила новую разновидность фриков – парамилитарных (околовоенных).

Парамилитарные фрики за последние три года стали неотъемлемым элементом современной украинской треш-культуры. Эстетика безобразного удивительным образом трансформируется ими в гламурное красование. Правда их претензии на трэш-дендизм смехотворны и попахивают непроходимой провинциальностью. Они верой и правдой служат пропаганде войны и потому вынуждены быть зловещими клоунами.