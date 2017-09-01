На одесского националиста «покусились» из… травмата?

Одесские националисты распространили в соцсетях заявление о покушении на лидера молодежной националистической организации «Сокол» Георгия Бариленко.

Как рассказал другой националист Глеб Громов, около половины второго ночи на Куликовом поле к проходившему Георгию Бариленко подошли двое неизвестных, дважды выстрелили из травматического пистолета в живот и ногу, после чего еще несколько раз ударили и скрылись.

В результате Георгий Бариленко госпитализирован.

По неофициальной информации, он связывает это нападение с противостоянием ведомой им организации со строительной компанией «Гефест».

Отметим, однако, что совершать покушение при помощи травматического пистолета – это, мягко говоря, моветон!

К тому же хоть при использовании такого оружия какая-то реальная угроза жизни и здоровью возникает лишь в том случае, если стреляют точно в голову. Выстрелы по корпусу и конечностям не то, что убить, а даже нанести ощутимый вред здоровью человека не способны по определению.

Поэтому, нападение (если оно действительно было) могло представлять собой акцию не столько физического, сколько психологического воздействия. Что с таким «тяжким случаем», как покушение, не сочетается в принципе.