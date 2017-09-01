Ко Дню города установлены новые видеокамеры с видом на достопримечательности Одессы

В рамках городской программы «Электронный открытый город» ранее были установлены видеокамеры онлайн-трансляции 24 часа в сутки 7 дней в неделю на канале Odessa ONLINE с видами: на Екатерининскую и Театральную площади (Оперный театр), Дерибасовскую улицу и Потемкинскую лестницу, Греческую площадь, площадь Десятого апреля, на Думскую площадь.

Камера, установленная на улице Ланжероновской, объединила в одной панораме виды на Одесский археологический музей, знаменитую скульптурную группу «Лаокоон», Музей Морского флота и Аллею Звезд города Одессы.

Ко Дню города онлайн-трансляций на канале Odessa ONLINE стало больше. Так, знаменитый памятник Дюку можно увидеть теперь с двух камер, а Потемкинскую лестницу - со стороны фуникулера.

Многие события сегодняшнего празднования Дня города можно будет увидеть непосредственно в прямой онлайн-трансляции.