Из одесского аэропорта было эвакуировано почти тысяча человек

Причиной стало телефонное сообщение о минировании объекта.

На место срочно прибыли правоохранители, спасатели и кинологи, эвакуировали всех находящихся на тот момент в аэропорту – около восьмисот пятидесяти человек.

В результате работа «воздушных ворот» юга Украины была парализована почти на два часа. За это время спасатели и кинологи проверили всю территорию аэропорта.

Как и следовало ожидать, никакого взрывного устройства обнаружено не было.

Теперь правоохранители принимают меры к розыску «телефонного террориста», которому в рамках статьи 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) грозит до шести лет ограничения свободы.

Однако, к сожалению, подавляющее большинство таких «телефонных хулиганств» остается безнаказанным.