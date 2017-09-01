В Одессе торжественно открыли памятник древнегреческим колонистам

Он установлен на Приморском бульваре и представляет собой четырехгранную стелу, с написанными названиями древнегреческих колоний в Северо-Западном Причерноморье.

Венчает стелу древнегреческая чаша, на которой по-гречески написан девиз – «пей быстрее».

Напомним, что древние греки начали осваивать Северное Причерноморье еще в 6 веке до нашей эры.

Причем в районе Одессы было стразу несколько таких поселений. Однако колония Одессос, в честь которой, по одной из версий и получил название наш любимый город, согласно последним версиям, все же находился в другом месте – в районе болгарской Варны.