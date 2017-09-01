Британские ученые предложили $1 млн за разгадку шахматной головоломки

Исследователи Сент-Эндрюсского университета в Великобритании предложили миллион долларов тому, кто разгадает старинную шахматную головоломку.

Задача «о восьми ферзях», известная с 1850 года, заключается в следующем: на стандартной шахматной доске в 64 клетки необходимо расположить восемь ферзей так, чтобы ни один из них не атаковал другого.



В сообщении университета подчеркивается, что это максимально сложная шахматная задача, решить которую под силу человеку. При усложнении условий, например, увеличении количества фигур или клеток, задачу может решить компьютер. Однако, когда размер доски увеличивается до 1000 на 1000 клеток, зависает даже компьютерная программа.

Ученые предложили всем желающим попробовать себя в решении сложной задачи или доказать, что ее решения нет. Исследователи подчеркнули, что тот, кто сумеет написать программу, будет способен адаптировать ее для решения значимых проблем.

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