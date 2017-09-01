Аллея Звезд Одессы пополнилась еще шестью новыми именами знаменитых земляков

Памятными звездами увековечены имена еще шести известных всему миру одесситов, круглые даты со дня рождения которых отмечаются в этом году:

Илья Ильф - 120 лет;

Евгений Петров - 115 лет;

Валентин Катаев - 120 лет;

Константин Паустовский - 125 лет;

Кириак Костанди - 165 лет;

Валерий Ободзинский - 75 лет.

Напомним, Одесская Аллея Звезд открылась 2 сентября 2014 года. К 220-летию со дня основания Одессы было открыто 6 первых имен: первая именная плита посвящена непосредственно самому городу – звезда «Одесса» и еще пять имен одесситов, которые прославили наш город на весь мир (Анна Ахматова, Юрий Олеша, Исаак Бабель, Михаил Жванецкий и Кира Муратова).

В 2015 году на Аллее Звезд добавилось еще 5 имен – Эдуард Багрицкий, Святослав Рихтер, Владимир Жаботинский, Саша Черный, Леонид Утесов.

В 2016 году были открыты 4 новых имени - это выдающиеся сыновья и дочери нашего города, которые внесли большую лепту в развитие мировой культуры: музыканты Пётр Столярский, Людмила Гинзбург и Эмиль Гилельс, а также живописец Василий Кандинский.

Имена Аллеи Звезд-2017: