Аллея Звезд Одессы пополнилась еще шестью новыми именами знаменитых земляков

Памятными звездами увековечены имена еще шести известных всему миру одесситов, круглые даты со дня рождения которых отмечаются в этом году:
Илья Ильф - 120 лет;
Евгений Петров - 115 лет;
Валентин Катаев - 120 лет;
Константин Паустовский - 125 лет;
Кириак Костанди - 165 лет;
Валерий Ободзинский - 75 лет.
Напомним, Одесская Аллея Звезд открылась 2 сентября 2014 года. К 220-летию со дня основания Одессы было открыто 6 первых имен: первая именная плита посвящена непосредственно самому городу – звезда «Одесса» и еще пять имен одесситов, которые прославили наш город на весь мир (Анна Ахматова, Юрий Олеша, Исаак Бабель, Михаил Жванецкий и Кира Муратова).
В 2015 году на Аллее Звезд добавилось еще 5 имен – Эдуард Багрицкий, Святослав Рихтер, Владимир Жаботинский, Саша Черный, Леонид Утесов.
В 2016 году были открыты 4 новых имени - это выдающиеся сыновья и дочери нашего города, которые внесли большую лепту в развитие мировой культуры: музыканты Пётр Столярский, Людмила Гинзбург и Эмиль Гилельс, а также живописец Василий Кандинский.
Имена Аллеи Звезд-2017:
- Ильф Илья Арнольдович, писатель (3.10.1897 г. - 13.04.1937 г.).
- Петров Евгений Петрович, писатель (30.11.1902 г. – 2.07.1942 г.).
- Катаев Валентин Петрович, писатель (16.01.1897 г. -12.04.1986 г.)
- Паустовский Константин Георгиевич, писатель (31.05.1892 г. – 14.07.1997 г.).
- Костанди Кириак Константинович, художник (3.11.1852 г. – 31.10.1921 г.).
- Ободзинский Валерий Владимирович, певец (24.01.1942 г. – 26.04.1997 г.)