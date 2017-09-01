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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Аллея Звезд Одессы пополнилась еще шестью новыми именами знаменитых земляков

Категория: Новости / История и культура

Аллея Звезд Одессы пополнилась еще шестью новыми именами знаменитых земляков

 

Памятными звездами увековечены имена еще шести известных всему миру одесситов, круглые даты со дня рождения которых отмечаются в этом году:

Илья Ильф - 120 лет;

Евгений Петров - 115 лет;

Валентин Катаев - 120 лет;

Константин Паустовский - 125 лет;

Кириак Костанди - 165 лет;

Валерий Ободзинский - 75 лет.

Напомним, Одесская Аллея Звезд открылась 2 сентября 2014 года. К 220-летию со дня основания Одессы было открыто 6 первых имен: первая именная плита посвящена непосредственно самому городу – звезда «Одесса» и еще пять имен одесситов, которые прославили наш город на весь мир (Анна Ахматова, Юрий Олеша, Исаак Бабель, Михаил Жванецкий и Кира Муратова).

В 2015 году на Аллее Звезд добавилось еще 5 имен – Эдуард Багрицкий, Святослав Рихтер, Владимир Жаботинский, Саша Черный, Леонид Утесов.

В 2016 году были открыты 4 новых имени - это выдающиеся сыновья и дочери нашего города, которые внесли большую лепту в развитие мировой культуры: музыканты Пётр Столярский, Людмила Гинзбург и Эмиль Гилельс, а также живописец Василий Кандинский.

 

Имена Аллеи Звезд-2017:

  1. Ильф Илья Арнольдович, писатель (3.10.1897 г. - 13.04.1937 г.).
  2. Петров Евгений Петрович, писатель (30.11.1902 г. – 2.07.1942 г.).
  3. Катаев Валентин Петрович, писатель (16.01.1897 г. -12.04.1986 г.)
  4. Паустовский Константин Георгиевич, писатель (31.05.1892 г. – 14.07.1997 г.).
  5. Костанди Кириак Константинович, художник (3.11.1852 г. – 31.10.1921 г.).
  6. Ободзинский Валерий Владимирович, певец (24.01.1942 г. – 26.04.1997 г.)

 

 

 



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