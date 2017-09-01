Внимание! Розыск!

Приморским ОП ГУНП Одесса разыскивается Бабенко Андрей Васильевич 26/07/92 г.р. по подозрению в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 345, ч. 3 ст. 296 УК Украины.

Мужчина является подозреваемым в двух преступлениях: умышленном причинении телесных повреждений представителю правоохранительных органов и хулиганстве.

Бабенко являлся одним из участников митинга на Таможенной площади. Акция была направлена на протест активистов против «работниц» секс-индустрии. Митингующие полностью перекрыли движение авто.

Молодой человек неоднократно предъявлял удостоверение представителя одного из несуществующих органов местного самоуправления.

Если вам известно местонахождение этого лица или в отношении вас этим лицом были совершены правонарушения звоните: 048-722-45-42, 095-460-1757, 102 или обращайтесь в территориальное отделение полиции.