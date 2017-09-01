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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Осмотр автомобиля в центре города закончился потасовкой и силовым задержанием

Категория: Новости


Осмотр автомобиля в центре города закончился потасовкой и силовым задержанием

Накануне вечером на улице Инглези патрульными полицейскими был остановлен автомобиль «Опель», который двигался без габаритных огней.

В ходе осмотра машины полицейские обратили внимание на неадекватное состояние водителя. Впрочем, проблему для них составил не он, а его пассажир. Который, так же находясь в неадекватном состоянии, бросился в драку с патрульными. В результате он все-таки был задержан и доставлен в районный отдел полиции.

Отметим, что его действия полностью подпадают под часть 2 статьи 345 УК Украины (насилие по отношению к сотруднику правоохранительных органов).



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