Осмотр автомобиля в центре города закончился потасовкой и силовым задержанием

Накануне вечером на улице Инглези патрульными полицейскими был остановлен автомобиль «Опель», который двигался без габаритных огней.

В ходе осмотра машины полицейские обратили внимание на неадекватное состояние водителя. Впрочем, проблему для них составил не он, а его пассажир. Который, так же находясь в неадекватном состоянии, бросился в драку с патрульными. В результате он все-таки был задержан и доставлен в районный отдел полиции.

Отметим, что его действия полностью подпадают под часть 2 статьи 345 УК Украины (насилие по отношению к сотруднику правоохранительных органов).