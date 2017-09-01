Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США US Open 2017

Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала последнего в этом сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США US Open 2017.

В матче третьего круга 22-летняя украинка встречалась с «хозяйкой» кортов — американкой Шелби Роджерс, которая занимает скромное 62-е место в рейтинге WTA. Несмотря на поддержку переполненных трибун стадиона в нью-йоркском парке Куинс, Роджерс не смогла сотворить сенсацию и проиграла в двух сетах со счётом 6:4, 7:5.

Выход в четвёртый круг US Open позволил Свитолиной подняться на промежуточное 3-е место в рейтинге сильнейших теннисисток мира. В поединке 1/8 финала Открытого чемипона США Элине Свитолиной предстоит сразиться с победительницей матча Мэдисон Киз (США) — Еленой Весниной(Россия).