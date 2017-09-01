За лето Одесская железная дорога перевезла более трех миллионов пассажиров

Такие данные озвучила пресс-служба Одесской железной дороги.

При этом около трети от 3,0783 миллионов перевезенных пассажиров составляют льготники.

Перевозки осуществляли шестьдесят девять пар поездов, двадцать шесть из которых составляют пригородные электропоезда.

Как и в прошлые годы наиболее востребованным оказалось Белгород-Днестровское направление.

Обслуживаемое ежедневно шестью парами поездов, это направление перевозит более двенадцати тысяч пассажиров в сутки – более трети всего пригородного пассажиропотока.