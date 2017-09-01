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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

У работников нового центра оказания административных и социальных услуг, торжественно открытого в День города не будет транспортных проблем

Категория: Новости


У работников нового центра оказания административных и социальных услуг, торжественно открытого в День города не будет транспортных проблем

Такое обещание дал в ходе общения с сотрудниками лично городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, сотрудников будут централизованно и бесплатно доставляться на работу и с работы. Для этого мы пока обратимся за содействием к автотранспортным предприятиям, а затем будет использовать собственные автобусы», — заявил мэр.

К сожалению, как будет решена проблема доставки туда посетителей, пока непонятно. Правда, городские власти ограничились тем, что пообещали создать там транспортную развязку.

Однако пока к зданию новой мэрии подходит только один трамвайный (№10) и один автобусный маршрут (№121).



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