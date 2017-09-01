Зоозащитники Одессы и Николаева вышли на митинг против убийства бродячих животных

Более ста человек прошли маршем по главной улице Николаева – Соборной. С помощью пикета неравнодушные к судьбе животных одесситы и николаевцы выразили свое мнение по поводу намерений николаевских чиновников внести изменения в программу обращения с бездомными животными, согласно которой их будут усыплять.

«Одной эвтаназией проблему не решить, если не перекрыть источник поступления животных на улицы города», — неоднократно подчёркивали митингующие. Председатель «Общественного совета зоозащитников Одессы» Светлана Барсукова не понимает, почему Украина, которая позиционирует себя, как европейская страна, использует варварские методы по отношению к животным.

«Мы сегодня приехали вас поддержать. Очень обидно, когда свою ответственность люди перекладывают на животных. Я хочу напомнить городским властям, которые, наверное, не следят за теми событиями, которые происходят в мире, что под угрозой была интеграция в Евро Союз, когда зоозащитники Нидерландов выступили против варварского отношения к животным в Украине», — отметила Светлана Барсукова.