«Укрпочта» займётся доставкой газа по стране

Оператор почтовой связи Украины «Укрпочта» подала заявку на приобретение лицензии на поставку природного газа в стране. Как сообщает «Интерфакс-Украина», вердикт о выдаче разрешения будет озвучен 7 сентября в ходе заседания Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

На сайте «Укрпочты» уже появился соответствующий раздел, на котором размещены ссылки на местное законодательство о поставках, разъясняющие права и обязанности как поставщиков и операторов газораспределительной системы, так и потребителей. Также опубликованы тарифы на данные услуги для населения, и выложен бланк договора на покупку газа.

Учредителем и единственным акционером «Укрпочты» является Министерство инфраструктуры Украины.