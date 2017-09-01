До конца года в Украину могут поставить 700 тыс. тонн угля из США

На прошлой неделе из порта американского города Балтимор вышло судно, груженое 62 тыс. т. энергетического угля, которое должно прибыть в украинский порт "Южный" к середине сентября, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый интернет-изданию ZN.ua.

По его словам, соответствующий контракт на поставку угля был заключен между американской компанией XCoal Energy and Resources и украинской государственной «Центрэнерго» 14 июля нынешнего года.

«Согласно условиям контракта до конца года можно ожидать поставку 700 тыс. т антрацитового энергетического угля из США. Было запланировано, что объем первой поставки составит 85 тыс. т. Но отправителям удалось быстро найти немного меньшее судно на 62 тыс. т, при загрузке которого я присутствовал вместе с американскими высокими должностными лицами. Судно с американским углем еще на прошлой неделе вышло из порта г. Балтимор, будет идти ориентировочно три недели, следовательно, где-то ближе к середине сентября можно ожидать его прибытия в порт "Южный", – рассказал дипломат.

По его словам, полной информацией о поставках в Украину следующих партий антрацитового угля владеет «Центрэнерго».

«То, что нам известно, - следующая партия угля должна быть большей, ориентировочно 120 тыс. т, и должна прибыть в Украину в начале октября. Можно ожидать прибытия одного-двух судов ежемесячно», – отметил посол.

В. Чалый допускает, что в случае успешного первого этапа сотрудничества, в следующем году Украина при потребности может закупить больше американского энергетического угля (речь шла об объемах до 2 млн тонн).