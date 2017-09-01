Муниципалитету не удалось добиться взаимодействия с областными и районными властями по вопросу пригородной застройки

Об этом городской голова Геннадий Труханов сообщил в ходе аппаратного совещания. По его словам, активная застройка жилыми комплексами территории, примыкающей к городской черте, продолжается. Причем, «…это делают те самые строительные компании, которые уже не могут делать все, что хотят в городе и теперь ринулись в область!»

Мэр отметил, что уже сейчас число детей школьного возраста, которые проживают в таких новых жилмассивах на прилегающей к городу территории составляют более пятнадцати тысяч. «…а, принимая во внимание, что у нас одна школа рассчитана в среднем на тысячу учащихся, это уже пятнадцать новых школ!»

По убеждению мэра, если не принять меры, то ситуация будет ухудшаться с каждым годом.

Ведь все эти новые жилмассивы похожи не только по внешнему виду, но и по полному отсутствию инфраструктуры – школ, детских садиков и медицинских учреждений.

Поэтому, пока нет взаимодействия с местными властями мэр потребовал от юридического департамента выяснить, имеется ли в действующем законодательстве норма, предусматривающая необходимость для выдачи разрешения на начало строительства получить согласия соседей. И если да, то принять меры к прекращению строительства в пригородных территориях. Во всяком случае, до тех пор, пока не будет решен вопрос с надлежащей инфраструктурой.