В Одесский порт вошел итальянский эсминец

По информации муниципалитета, корабль прибыл с дружественным визитом.

По имеющимся данным, «морской гость» пришвартовался к пятнадцатому причалу Морвокзала.

На его борту, помимо экипажа, находятся более восьмидесяти курсантов морской академии Ливорно.

В ходе пребывания в Одессе состоятся визит на эсминец одесских курсантов Морской Академии, а их коллеги из Ливорно посетят флагман украинского ВМФ фрегат «Гетман Сагайдачный».

Сегодня командование эсминца представителями муниципалитета и лично с мэром Геннадием Трухановым.

Пребывание итальянского эсминца в Одессе будет продолжаться до 7 сентября.