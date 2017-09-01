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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В Одесский порт вошел итальянский эсминец

Категория: Новости


В Одесский порт вошел итальянский эсминец

По информации муниципалитета, корабль прибыл с дружественным визитом.

По имеющимся данным, «морской гость» пришвартовался к пятнадцатому причалу Морвокзала.

На его борту, помимо экипажа, находятся более восьмидесяти курсантов морской академии Ливорно.

В ходе пребывания в Одессе состоятся визит на эсминец одесских курсантов Морской Академии, а их коллеги из Ливорно посетят флагман украинского ВМФ фрегат «Гетман Сагайдачный».

Сегодня командование эсминца представителями муниципалитета и лично с мэром Геннадием Трухановым.

Пребывание итальянского эсминца в Одессе будет продолжаться до 7 сентября.



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