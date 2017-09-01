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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Столовую для малообеспеченных пенсионеров откроют в Еврейской больнице

Категория: Новости

Столовую для малообеспеченных пенсионеров откроют в Еврейской больнице

Социальная столовая для малообеспеченных лиц пожилого возраста откроется 5 сентября в 13:00 на территории городской клинической больницы №1 на улице Мясоедовской, 32. Об этом журналистам сообщила директор департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская.

Обеды будет организовывать благотворительный фонд «Святость материнства», который выиграл конкурс социальных заказов в 2017 году. В рамках социального проекта горячие обеды будут получать 100 незащищённых одесситов. Директор БФ «Святость материнства» Инна Грудинкина добавила, что фонд существует с 2013 года и в основном оказывает помощь пенсионерам и матерям с детьми.

Елена Китайская отметила, что горячие обеды предоставляются и в рамках городской программы оказания социальных услуг и других видов помощи, объём финансирования которой в 2017 году составляет 315 миллионов гривен. По программе 2300 подопечных территориальных центров социального обслуживания ежедневно получают горячие обеды в столовых, которые выиграли конкурс. В этих столовых для людей не просто выносят обед, а создают комфортные условия для общения и проведения различных праздников.



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