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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Экстрим-площадка Гурвица «приказала долго жить»?

Категория: Новости


Экстрим-площадка Гурвица «приказала долго жить»?

Площадка для экстремалов-роллеров, скейтеров созданная в 2009 году на проспекте Маршала Жукова, фактически умирает.

Такой вывод сделал вице-мэр Петр Рябоконь. По его словам, в последнее время площадка вообще не используется. Более того, там постепенно происходит демонтаж установленного ранее оборудования.

Впрочем, по имеющейся информации, эта экстрим-площадка изначально не очень-то приглянулась местным экстремалам. По неофициальным данным, из-за неподходящего оборудования и травмоопасного покрытия.

Поэтому ее уже давно используют в основном для так называемого «литробола» – излюбленного занятия окрестных «граждан с пониженной социальной ответственностью».

Напомним, что накануне ко Дню города в парке Шевченко торжественно открылся новый современный скейт-парк, равного которому, по мнению экспертов, нет ни в одном городе Украины.



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