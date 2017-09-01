Все школьники Одесской области будут полностью обеспеченны учебниками до 10 сентября

Такую информацию огласила в ходе аппаратного совещания в областной администрации директор департамента образования Александр Лончак.

Правда, по его словам, ситуация на 1 сентября была далека от идеальной – обеспечение учебниками школьников области не превышала 80%.

Однако, чиновник сообщил, что в Министерстве образования Украины пообещали уже в течение недели доставить в регион всю необходимую учебную литературу.

Таким образом, наши школьники области будут обеспечены учебниками в полном объеме уже к 10 сентября.

Если, конечно, руководство Министерства образования выполнит взятые на себя обязательства.