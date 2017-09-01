Рыжий кот, пострадавший от наводнения, стал мемом

Снимок плывущего по воде рыжего кота, сделанная американским фотографом Скоттом Олсоном в Хьюстоне после урагана Харви, стал мемом. Первым на фото обратил внимание пользователи Twitter:

«Вы только гляньте на его морду, он будет мстить каждому уроду, который посмел бросить его. Счастливого пути, маленький кот. Этот пост набрал более 315 тысяч лайков и 118 тысяч репостов, а также привлек внимание пользователей социальной сети.

Микроблогеры посочувствовали коту и постарались выяснить, как сложилась судьба попавшего в беду животного. Ответ опубликовал в Twitter местный телеканал KPRC 2, администрация которого выложила снимок выбравшегося из воды кота.