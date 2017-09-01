Марихуана оказалась вредной для интеллекта

Международная группа ученых обнаружила, что у тех, кто курит марихуану, возникают нарушения в функционировании митохондрий. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению памяти и других умственных способностей. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Science.

Митохондрии являются органоидами, которые расположены внутри эукариотических клеток и отвечают за снабжение их энергией. В мембране митохондрий нейронов находятся рецепторы CB1, известные также как каннабиноидные рецепторы. Они связываются с психоактивными веществами, что вызывает изменения в передаче сигнала между нервными клетками. Ученые проверили, связан ли этот процесс с ухудшением когнитивных способностей.

Ученые проанализировали воздействие каннабиса на нейроны головного мозга, чтобы выяснить, определяет ли он нарушение памяти и формирование каталепсии — патологического состояния, при котором человек длительное время сохраняет одну и ту же позу. Для этого они удалили каннабиноидные рецепторы из клеток головного мозга мышей. По их версии, если марихуана действительно оказывает воздействие на память, то при отсутствии CB1 никаких изменений наблюдаться не должно.

Как было установлено в результате эксперимента, грызуны, у которых не было каннабиноидных рецепторов, не демонстрировали когнитивных нарушений. Это указывало на то, что связывание психоактивных веществ с CB1 изменяло активность митохондрий и влияло на передачу сигнала между нейронами.

Таким образом, сделали вывод исследователи, длительное употребление марихуаны приводит к необратимому повреждению органоидов. В результате могут возникнуть долгосрочная или постоянная потеря памяти и другие проблемы со здоровьем.