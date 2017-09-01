На доме Руссова меняют строительные леса

Рабочие сняли маскировочную сетку со сгоревшего несколько лет назад в центре Одессы дома Руссова и демонтируют строительные леса.

Об этом сообщают очевидцы проводимых работ. По их словам, вместо старых лесов на доме появятся новые.

Напомним, что для проведения ремонтно–реставрационных работ в доме Руссова привлекут 60 миллионов гривен. Об этом сообщил заместитель городского головы Пётр Рябоконь, отметивший, что ремонтом займутся немецкие специалисты.

«Во–первых, внутри нужно всё убрать, сделать новый конструктив… Фасад и кровлю требуется отремонтировать», — отметил вице–мэр.

Пётр Рябоконь добавил, что 60 миллионов — не окончательная сумма для комплексного восстановления пострадавшего от сильного пожара здания.

Также напомним, что 31 августа Одесский горисполком принял решение о создании комиссии по обследованию сгоревшего старинного дома: до 1 октября комиссия обязуется исследовать этот памятник архитектуры и подготовить рекомендации по его восстановлению.