В Одесский порт под видом эсминца вошел… дредноут?

Накануне в Одесский порт вошел и пришвартовался у причала №15 итальянский военный корабль «Luigi Durand De la Penne».

Судно официально относится к классу эскадренных миноносцев, однако, как выясняется, его тактико-технические характеристики далеко выходят за границы возможностей рядовых эсминцев.

Так, имея длину 147 и ширину 16 метров, что, в общем-то, привычно для кораблей данного класса, он имеет осадку более 6,5 метров, что обычно соответствует гораздо более «тяжелому» кораблю.

Кроме того, несмотря на то, что он сошел со стапелей еще в 1993 году, «натовский гость» оснащен вполне современным и исключительно мощным (как для эсминца) вооружением. В их числе ракеты класса «корабль-корабль» и «корабль-воздух», способные поражать цели на расстоянии тридцати пяти километров. Кроме того, он оснащен противолодочным вооружением и, что особенно важно, специальной техникой, позволяющей глушить радиолокационные сигналы.

Принимая во внимание совокупность конструкционных особенностей, ходовых качеств и вооружения, корабль данного типа, по мнению экспертов, является практически непотопляемым. То есть, в буквальном смысле «дредноутом».

Напомним, что «дредноут» — это не класс военного судна, а лишь сленговое название типа боевых кораблей, которым, по мнению их создателей, на морских просторах практически нечего бояться. Ведь само понятие «дредноут» в переводе на русский язык означает «бесстрашный» или «ничего не боящийся».

А вошло оно в обиход, когда это название получил первый английский классический линкор, спущенный на воду в 1906 году.