Михаил Саакашвили намерен-таки вернуться в Украину уже 10 сентября

Такое заявление «дважды экс» (экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области) сделал в эфире телеканала «NewsOne». При этом он пообещал, что вернется, несмотря ни на что, даже если это будет реально угрожать ему депортацией в Грузию.

Впрочем, сам Михаил Саакашвили в такую перспективу не верит. Однако «на всякий случай» уже заявил, что встречать его придут тысячи людей. Тем самым он явно предупреждает власть о том, что попытка не пустить его в страну приведет к массовым беспорядкам прямо на границе.

Тем более, что по неофициальной информации, в числе встречающих планируют быть несколько действующих, и, следовательно, с головы до ног неприкасаемых нардепов.

Отметим, однако, своим приездом он создает патовую и обоюдоострую ситуацию. Причем, как для действующей власти, так и для себя самого. Ведь если он попытается въехать в страну по выданному ему в 2015 году Петром Порошенко украинскому паспорту, то пограничники не только могут, но и обязаны не пропустить его в страну. Поскольку паспорт это официально аннулирован. Таким образом, пропуск его в страну станет вопиющим нарушением действующего законодательства. Предусматривающим, кстати, уголовную ответственность.

Если же он предъявит на пограничном посту какой-либо другой паспорт, то тем самым публично подтвердит информацию о своем, по меньшей мере, двойном гражданстве.

Что равносильно публичному признанию во лжи. Ведь Михаил Саакашвили неоднократно публично клялся, что никакого другого гражданства, кроме украинского, у него нет.

Так что имидживые потери в этом случае могут оказаться невосполнимыми. Другими словами, такое возвращение для него равносильно политическому самоубийству. И окончательному уходу в тот самый «сказочный лес», где, если верить некоторым хорошо знавшим его деятелям, он, подобно своему олимпийскому теске, и так пребывает большую часть времени.