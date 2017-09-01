Подаренные Стамбулом Одессе автобусы будут перевозить… сотрудников мэрии?

Городской голова Геннадий Труханов официально поручил транспортному департаменту обеспечить централизованный подвоз сотрудников в новое здание мэрии, расположенное на улице Косовской.

По словам мэра, для этого, «…пока можно обратиться к нашим партнерам, чтобы они помогли на первых порах. А потом может быть нужно дождаться автобусов, подаренных мэрией Стамбула!»

Напомни, что первоначально городской голова намеревался передать тридцать подаренных нам Стамбулом автобусов КП «Одесгорэлектротранс» или создать новое КП, занимающее сугубо автобусными перевозками.