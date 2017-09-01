600 невероятных квадратных метров и деревянный кот

Вот пока тут многие жалуются, что, дескать, граффитчики (они же — райтеры) зачастую «поганят фасады» и не любят мастеров стрит-арта за то, что те пришли им вроде как «на смену», Одесса наглядно продемонстрировала: места хватит всем! Было бы желание!

Фестиваль граффити «Алярм» в городе не просто состоялся, он оставил после себя 600 квадратных метров ярчайших настенных полотен, самые незабываемые впечатления и еще кое-что позитивно-приятное. Не случайно фестиваль был назван «ярким событием в прямом смысле слова».

Мастера граффити из всей Украины собрались на фестиваль не просто так, а еще раз продемонстрировать: это настенное творчество не умерло, оно набирает обороты, и тот факт, что художников собралось не менее 40 — лишнее тому доказательство.

Итак, что же произошло на деле? На поселке Котовского десятки мастеров граффити расписали стены торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Генерала Бочарова, 50. Зрители могли наблюдать за работой граффитчитков, поражаться мастерству ребят и в очередной раз убедиться: это и в самом деле ярко, это действительно поражает воображение. А еще это — красиво. Потому что каждый мастер создал что-то свое, уникальное, а все это вместе стало своеобразным наглядным воплощением исключительно позитивного (ах, как нам всем этого не хватает!) видения окружающего мира.

Ведь всем, кто принял участие в фестивале, была предоставлена полная свобода действий в выборе сюжета. Темы были самыми разными. Тут вам и бытовой сюжет, и полная фантасмагория, своя «изюминка», свой почерк; и даже трудно сообразить в результате, как же все это вместе «ужилось» на одном «полотне».

В результате мы имеем еще одну необычную картину-гигант, мгновенно превратившуюся не просто в комплекс, а в очередной арт-объект, на который, кстати, ушло полтысячи баллонов с краской, и который, поверьте, стоит увидеть, рассмотреть в деталях.

Но и это еще не все. Неподалеку от свежерасписанного торгово-развлекательного центра появилась еще одна «штучка»: милейший кот, которого тут же, во время фестиваля, вырезал из дерева мастер Сергей Вук. Говорят, котяра станет теперь местным талисманом.