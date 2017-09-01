Старый двор на Молдаванке? Нет, еще один адрес одесского экскурсионного маршрута

Одесские дворы (одесситы больше любят ласкательное «дворики») сами по себе — словно некие арт-объекты, а уж когда жители дома решают приложить к улучшению двора руки, жди сюрпризов.

Так произошло недавно и со старым одесским двором на улице Серова. Как сообщает на своей страничке в соцсетях одессит Алексей Костржицкий, благодаря тому, что жители создали здесь ОСМД, стало возможным продемонстрировать и плоды самоорганизации — по-настоящему творческие и креативные.

И вот уже появился во дворе уникальный «памятник»… старому одесскому почтовому ящику. Такой самобытный, такой почти невероятный! Ну сами посудите, глядя на фото: что только не пошло в ход при создании этого арт-объекта.

Тут тебе и старая мясорубка, утюг, кастрюля, телефон из «раньшего времени» и, и, и… Все то, что еще недавно считалось таким необходимым, таким важным и нужным в хозяйстве, а потом стало тем ненужным, которое, как известно «выбросить жалко», теперь обрело вторую жизнь, превратившись в элементы дворового декора.

Но и это еще не все, ибо, как известно, нет предела совершенству. Свой старый двор жители украсили не менее креативной табличкой и иной рукотворной красотой, словно доказывая, что молдаванский двор — это всегда самобытно, интересно и таки стоит того, чтобы сделать из него конфетку.

И что же вы думаете? Одно из экскурсионных одесских агентств тут же отреагировало на столь позитивные «одесские штучки». Поблагодарив за сообщение Алексея Костржицкого, агентство сообщило, что включило этот двор на старушке-Молдаванке в туристический маршрут по одесским дворикам.

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