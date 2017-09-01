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Сегодня, 20:00

Старый двор на Молдаванке? Нет, еще один адрес одесского экскурсионного маршрута

Категория: Новости / История и культура / Статьи


Старый двор на Молдаванке? Нет, еще один адрес одесского экскурсионного маршрута

Одесские дворы (одесситы больше любят ласкательное «дворики») сами по себе — словно некие арт-объекты, а уж когда жители дома решают приложить к улучшению двора руки, жди сюрпризов.

Так произошло недавно и со старым одесским двором на улице Серова. Как сообщает на своей страничке в соцсетях одессит Алексей Костржицкий, благодаря тому, что жители создали здесь ОСМД, стало возможным продемонстрировать и плоды самоорганизации — по-настоящему творческие и креативные.

И вот уже появился во дворе уникальный «памятник»… старому одесскому почтовому ящику. Такой самобытный, такой почти невероятный! Ну сами посудите, глядя на фото: что только не пошло в ход при создании этого арт-объекта.

Тут тебе и старая мясорубка, утюг, кастрюля, телефон из «раньшего времени» и, и, и… Все то, что еще недавно считалось таким необходимым, таким важным и нужным в хозяйстве, а потом стало тем ненужным, которое, как известно «выбросить жалко», теперь обрело вторую жизнь, превратившись в элементы дворового декора.

Но и это еще не все, ибо, как известно, нет предела совершенству. Свой старый двор жители украсили не менее креативной табличкой и иной рукотворной красотой, словно доказывая, что молдаванский двор — это всегда самобытно, интересно и таки стоит того, чтобы сделать из него конфетку.

И что же вы думаете? Одно из экскурсионных одесских агентств тут же отреагировало на столь позитивные «одесские штучки». Поблагодарив за сообщение Алексея Костржицкого, агентство сообщило, что включило этот двор на старушке-Молдаванке в туристический маршрут по одесским дворикам.

Знай наших!

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Старый двор на Молдаванке? Нет, еще один адрес одесского экскурсионного маршрута
Старый двор на Молдаванке? Нет, еще один адрес одесского экскурсионного маршрута
Старый двор на Молдаванке? Нет, еще один адрес одесского экскурсионного маршрута
Старый двор на Молдаванке? Нет, еще один адрес одесского экскурсионного маршрута
Старый двор на Молдаванке? Нет, еще один адрес одесского экскурсионного маршрута
Старый двор на Молдаванке? Нет, еще один адрес одесского экскурсионного маршрута
Старый двор на Молдаванке? Нет, еще один адрес одесского экскурсионного маршрута
Старый двор на Молдаванке? Нет, еще один адрес одесского экскурсионного маршрута
Старый двор на Молдаванке? Нет, еще один адрес одесского экскурсионного маршрута
Старый двор на Молдаванке? Нет, еще один адрес одесского экскурсионного маршрута
Старый двор на Молдаванке? Нет, еще один адрес одесского экскурсионного маршрута
Старый двор на Молдаванке? Нет, еще один адрес одесского экскурсионного маршрута
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