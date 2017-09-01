На именинах у Мамы

День рождения Одессы. К нему готовятся, его предвкушают, на него специально съезжаются. В какое время года чаще всего тут можно встретить одесситов, «размазанных по всему миру тонким слоем» по меткому выражению Михаила Жванецкого? Ну, конечно, под занавес лета и в первой половине сентября. Потому что День города в Одессе – это на самом деле не день и не два. Любовь к Одессе не вмещается в такие узкие временные рамки. Ей нужен простор и размах. Скажем, недели две.

Дата не круглая – нашей любимой Одессе 223. Не разве это когда-нибудь останавливало, когда есть что сказать за Маму?

Оттого-то, начиная с 25 августа и по 2 сентября одесситов и гостей города знакомят с культурой и традициями Страны восходящего солнца. Фестиваль японской культуры проходит в рамках празднования Года Японии в Украине и 25-летия дипломатических отношений между нашими государствами. Праздник японской культуры открыл 21-й фестиваль игры Го «Одесса Золотая».

Почитатели японских традиций смогли увидеть показательные выступления мастеров на фестивале боевых искусств в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. А с 30 августа по 1 сентября все желающие смогут стать участниками мастер-классов. То, чем вы давно хотели овладеть, чему научиться, стало ближе. Икебана, оригами, японский язык, ханафуда, чамбара– эти и другие мудреные восточные искусства ждут своих адептов. Мероприятия пройдут на Соборной площади и Приморском бульваре.

А в День города в Одесском зоопарке состоится праздник для детей, посвященный японской культуре. Гостей ждут красочные представления, конкурсы и викторины.

Культурные связи нашего города обширны. 30 августа в полдень стартовал проект «Константинополь-Стамбул-Одесса: связь времен и поколений». Фотовыставка, посвященная многовековым духовным связям Киевской Руси и Византии, Украины и Турции, Одессы и Стамбула – городов-побратимов, развернулась в музее «Христианская Одесса» Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря и ждет посетителей.

«Становится на ножки» новый одесский фестиваль «Рыжий город» – фестиваль позитивных людей. Прекрасный одесский писатель, автор книги «Рыжий город» Георгий Голубенко так обосновал это свое утверждение: «Одесса – город рыжий! Построенный из рыжего камня, купающийся в ослепительно рыжем солнце, он рыжий еще и потому, что вот уже более двухсот лет блестяще исполняет, как говорится, на мировой арене роль рыжего клоуна, постоянно развлекающего всех, кто приезжает сюда, своими смешными, а иногда чуть печальными шутками».

Они такие, рыжие, им не слабо пройтись Парадом от Дюка до Горсада. И отправиться в полёт на воздушном шаре над Одессой, как это сделал главный Рыжий фестиваля – лидер комик-труппы «Маски-щоу» - Народный артист Украины Георгий Делиев.

Сегодня, в четверг, 31 августа в 19:00 в Горсаду пройдет концерт украинского композитора Евгения Хмары и камерного оркестра Одесской филармонии.

Здесь же будут подведены итоги Конкурса песни «Пою о тебе я, Одесса моя!» и выступят его победители.

А 3 сентября в этом излюбленном месте отдыха одесситов состоится концерт памяти замечательного джазового музыканта, инициатора и организатора джазовых фестивалей в Одессе и вечеров высокой музыки Юрия Кузнецова.

В День города 2 сентября на Аллее звезд «зажгутся» новые звезды. Илья Ильф, Евгений Петров, Валентин Катаев, Константин Паустовский, Кириак Костанди, Валерий Ободзинский – благодарные потомки помнят и чтут память замечательных земляков, прославивших Одессу своим талантом.

Музей–квартира Леонида Утесова, пожалуй, самый молодой из одесских музеев, приглашает в День города на открытие новой экспозиции с редкими документами и материалами.

1 по 3 сентября горожане и гости Одессы станут зрителями самого «продвинутого» и впечатляющего Одесского фестиваля световых архитектурных проекционных технологий «Odessa Light Fest», который пройдет уже во второй раз.

А вечером 2 сентября на Потемкинской лестнице состоится фееричный гала-концерт. На этот раз зрителей порадуют: концерт группы «Океан Эльзы», джазовая вокалистка Нино Катамадзе, участница «Евровидения-2017» от Греции Demy и трибьют-шоу Адриано Челелентано.

С Днем рождения, любимый Город!