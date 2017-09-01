В тени молчаливого большинства

Молчание и власть

В детском художественном фильме «Волшебный голос Джельсомино» (экранизация повести Джанни Родари «Джельсомино в стране лжецов») в результате государственного переворота власть в стране захватывают пираты. Почему этой кучке лжецов удалось осуществить свою гнусную цель и навязать населению целой страны свою власть на долгие годы, заставить молчать всех несогласных? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к явлению, известному в социологии социальных коммуникаций как «Спираль молчания». Свое имя данный феномен получил в 1960-гг. от книги «Общественное мнение. Открытие спирали молчания» основателя и профессора Института демоскопии Элизабет Ноэль-Нойман.

Климат мнений определяют выступления и отмалчивание

Гипотезой спирали молчания Э. Ноэль-Нойман обязана студенческим волнениям в конце 60-х – начале 70-х годов, в частности, знакомой студентке. Как-то встретив ее в вестибюле перед аудиторией со значком ХДС (Христианско-демократический союз, одна из ведущих партий ФРГ — прим. автора) на куртке, она сказала: «Не думала, что вы в ХДС». «А я не в партии, – ответила студентка. – Я просто прикрепила значок, чтобы посмотреть, как это бывает…» После обеда Э. Ноэль-Нойман столкнулась с ней снова. Значка не было. Она поинтересовалась. «Да, я сняла значок, – ответила студентка. – Это было слишком ужасно». Намеренно идти против доминирующего в обществе мнения — ужасно: ощущать на себе все сопротивление и негодование окружающих, настроенных противоположным образом. Э. Ноэль-Нойман писала: «Всплеск возбуждения, которым отмечены годы новой восточной политики (политики ФРГ по отношению к ГДР — прим. автора), стал вдруг понятен: по количеству приверженцев СПГ (Социалистическая партия Германии — прим. автора) и ХДС могут быть равны, но они далеко не одинаковы по энергии, воодушевлению, с которым демонстрируют свои убеждения. Воочию можно было видеть лишь значки СПГ, и неудивительно, что население неправильно оценило соотношение сил. И вот на глазах у всех разворачивалась необычная динамика. Тот, кто был убежден в правильности новой восточной политики, чувствовал, что все одобряют его мысли. Поэтому он громко и уверенно выражал свою точку зрения. Те, кто отвергал новую восточную политику, чувствовали себя в изоляции, замыкались, отмалчивались. Именно такое поведение людей и способствовало тому, что первые чувствовали себя сильнее, чем были в действительности, а последние – слабее. Эти наблюдения в своем кругу побуждали и других громогласно заявлять о своих взглядах или отмалчиваться, пока – как по спирали – одни в общей картине состояния общества явно набирали мощь, другие же полностью исчезали из поля зрения, становились немы. Такой процесс можно назвать “спиралью молчания”».

Эффект попутчиков в последнюю минуту

Влияние климата мнений сказывается на намерениях голосовать. Э. Ноэль-Нойман доказала, что «сдвиг последней минуты» как результат давления общественного мнения приносит кандидату дополнительные 3–4% голосов. Австро-американский социальный психолог и исследователь выборов П.Ф.Лазарсфельд, будучи свидетелем подобного явления еще в 1940г. во время выборов американского президента, назвал его «эффектом оркестрового вагона», за которым следуют другие. Согласно же общепринятому объяснению, каждому как бы хочется быть с победителем, считаться тоже победителем. Э. Ноэль-Нойман писала в связи с этим: «Скорее речь идет о более скромных вещах, о стремлении не чувствовать себя в изоляции, которое, по всей видимости, свойственно всем нам. Никому не хочется быть таким же одиноким, как упомянутая выше студентка со значком ХДС, одиноким настолько, что не видишь глаз соседей по дому, встретившись на лестнице, что коллеги по работе не садятся рядом… Начинаем почти на ощупь собирать сотни признаков того, что человек не пользуется симпатией, что он – в кольце отчуждения. Демоскопическое интервью выявляет тех, кто чувствует себя изолированно в общении: опрашиваемые отвечают, что у них нет знакомых. Такие люди скорее других участвуют в «сдвиге последней минуты». Лица со слабым самосознанием и ограниченной заинтересованностью в политике тянули с участием в выборах до последнего момента. Большинство подобных попутчиков, утверждает Э. Ноэль-Нойман, по причине своей слабости, несомненно, далеки от намерения разделить лавры победителя. Попутчик настолько страдает от мысли, что другие отвернутся от него, что можно легко манипулировать его чувствительностью и вести его, как на веревочке. Боязнь изоляции представляется движущей силой, раскручивающей спираль молчания. «Если не под силу говорить человеку, не желающему разделять распространенное убеждение, то ведь можно и молчать – это вторая возможность смягчить страдания. Молчание чаще истолковывается как знак согласия. ГИПОТЕЗА О СПИРАЛИ МОЛЧАНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО МЫ НАБЛЮДАЕМ ЗА СВОИМ ОКРУЖЕНИЕМ, ЧУТКО ВОСПРИНИМАЕМ, ЧТО ДУМАЕТ БОЛЬШИНСТВО ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, КАКОВЫ ТЕНДЕНЦИИ, КАКИЕ УСТАНОВКИ УСИЛИВАЮТСЯ, ЧТО ВОЗЬМЕТ ВЕРХ».

Феномен общественного мнения

Главным основанием для проявления «спирали молчания» является феномен общественного мнения. В обществе существует два источника, порождающих общественное мнение: это непосредственное наблюдение за окружающим, улавливание, одобряются ли те или иные действия, явления, заявления и т. п., и средства массовой коммуникации. Они порождают так называемый «дух времени» (Zeitgeist — нем.) — понятие, служащее для обозначения тематики общественного мнения, которая сохраняется в течение длительного времени. Этот «дух» влияет на установки и поведение индивида. Формирование общественного мнения происходит благодаря установкам, цель которых подчеркивал в 1922г. американский социолог Уолтер Липман, который полагал, что «каждый человек регулируется, детерминируется через установки, определяющие, что он видит, слышит, как он интерпретирует окружающее, что является важным для личности». Липман ввел сам термин «общественное мнение». Общественное мнение можно понимать как тенденцию, базирующуюся на бессознательном стремлении людей, живущих в некотором сообществе, прийти к общему суждению, к согласию, которое необходимо, чтобы действовать и принимать решения соответственно обстоятельствам. Средства массовой коммуникации играют большую роль в определении того, какое мнение является доминирующим, поскольку возможности нашего прямого наблюдения ограничены маленьким процентом населения. СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ ОКАЗЫВАЮТ ОГРОМНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ТО, КАК ОТОБРАЖАЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ, И МОГУТ СИЛЬНО ВЛИЯТЬ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Именно от того, как воспринимается общественное мнение человеком и зависит, возникнет ли эффект «спирали молчания».

Теория Элизабет Ноэль-Нойман

Аналогия со спиралью в описании теории используется, чтобы визуально ее обозначить. На конце спирали находятся люди, которые не выражают свое мнение публично из-за страха изоляции. Чем больше мнение человека не совпадает с общепринятым, тем ниже в спирали этот человек располагается. СТРАХ ОКАЗАТЬСЯ В ИЗОЛЯЦИИ СЛУЖИТ НАЧАЛЬНОЙ ТОЧКОЙ ВРАЩЕНИЯ СПИРАЛИ, КОТОРАЯ, ПРИ КАЖДОМ НОВОМ ВИТКЕ УВЕЛИЧИВАЕТ СВОЙ ДИАМЕТР, ВОЗДЕЙСТВУЯ ПРИ ЭТОМ НА МНЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА. Э. Ноэлль-Нойман описывает спираль молчания как динамический процесс, в котором прогнозы относительно общественного мнения становятся фактом, поскольку освещение мнения большинства в средствах массовой коммуникации становится статус-кво, и меньшинство с меньшей вероятностью будет готово высказываться. Исследование Э. Ноэль-Нойман показало, что каждый человек формирует свое представление об общественном мнении, но самоограничивает себя в высказываниях, опасаясь вступать в конфликт с доминирующим в обществе мнением, поскольку это может вызвать неодобрение его окружения и, как следствие, изоляцию. Таким образом, носитель мнения, которое он сам считает непопулярным в большинстве случаев, либо молчит, не раскрывая его, либо даже присоединяется к противоположной стороне, ориентируясь на представителей господствующего мнения, тем самым минимизируя свои социальные риски. На данном этапе спираль делает свой первый виток и продолжает раскручиваться в том смысле, что «социальная кожа» других членов общества будет воспринимать общественное мнение и на основе информации, представленной первым носителем, принявшим конформную, приспособленческую позицию. Данный эффект продолжается и далее, закручивая спираль в ряде случаев до принятия РЕАЛЬНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ позиции молчания.

Основные положения теории

Люди постоянно наблюдают за поведением окружающих, отмечая для себя, что получает одобрение, а что — неодобрение от общества. Люди боятся быть отвергнутыми людьми из их социального окружения, что называется «страхом изоляции». Люди неосознанно излучают сигналы, исходящие из собственной угрозы изоляции, показывая одобрение или неодобрение в адрес других. УГРОЗЫ ИЗОЛЯЦИИ ИЗБЕГАЮТ ПРИ ПОМОЩИ СКЛОННОСТИ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ СУЖДЕНИЙ О ЧЕМ-ЛИБО, ЧТО МОЖЕТ, ПО МНЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА, ВЫЗВАТЬ ВОЗРАЖЕНИЯ. ЛЮДИ БОЛЬШЕ СКЛОННЫ ПУБЛИЧНО УТВЕРЖДАТЬ ТО, ЧТО, КАК ОНИ СЧИТАЮТ, БУДЕТ ПРИНЯТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО. Спиральный эффект начинается, когда люди высказываются уверенно, оппозиция чувствует еще больший страх изоляции и еще больше убеждена в необходимости хранить молчание, так как она — в меньшинстве. Чтобы привести в действие спираль, в проблеме должна быть ощутимая нравственная составляющая. Если есть общественный консенсус, спираль не будет активизирована. СПИРАЛЬ МОЛЧАНИЯ ИМЕЕТ ВЛАСТЬ НАД ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ТОЛЬКО ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ. Если какая-либо тема активизирует спираль молчания, это означает, что этот вопрос представляет большую угрозу общественному согласию. Лишь там, где одна фракция завладевает публичной ареной, полностью вытеснив другую фракцию, разговоры и молчание определяют общее положение. Но наряду с такого рода однозначным соотношением существуют незавершенное противостояние, нерешенные споры, может быть, даже не обнаружен конфликт, и процесс протекает в скрытой форме.

Итоги

Человек всегда живет в плену своих представлений, полностью обусловленный этой псевдо-реальностью своих репрезентаций. Та картина мира, которую ему загрузили в детстве, полностью соответствует интересам властей предержащих. Мы носим свою тюрьму всю жизнь в своих собственных мозгах, думая, что мы свободны. Нам навязали ложные убеждения, что мы в меньшинстве, что мы — неполноценные граждане этой страны, нам угрожают репрессиями, хотят начать расстреливать и вообще стереть с лица земли украинской. И мы сидим и молчим, боимся сказать хоть одно слово правды в этой стране лжецов. НО НА САМОМ ДЕЛЕ МЫ — В БОЛЬШИНСТВЕ (мы просто об этом не знаем, от нас это скрыли). Рано или поздно ВСЕ СПИРАЛИ МОЛЧАНИЯ БУДУТ РАЗРУШЕНЫ. ЛЖЕЦЫ ЗАЙМУТ СВОЕ МЕСТО НА СВАЛКЕ ИСТОРИИ.