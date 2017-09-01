Порядок определения фамилии, имени, отчества и регистрации гражданства детей

Так, согласно ст. 145 Семейного кодекса Украины, фамилия ребенка определяется по фамилии родителей. Если мать и отец имеют разные фамилии, фамилия ребенка определяется по их согласию. Родители, которые имеют разные фамилии, могут присвоить ребенку двойную фамилию, образованную путем соединения их фамилий. Спор между родителями относительно фамилии ребенка может решаться органом опеки и попечительства или Судом. Расторжение брака или признания его недействительным не влечет изменения фамилии детей. В случае изменения фамилии одного из родителей, фамилия ребенка может быть изменена с согласия обоих родителей и с согласия самого ребенка, достигшего семи лет.

Когда есть возражения одного из родителей относительно изменения фамилии ребенка, спор относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства или Судом, как и развод и раздел имущества. При разрешении спора учитываются выполнение родителями своих обязанностей относительно ребенка, а также другие обстоятельства, которые свидетельствуют о соответствии изменения фамилии интересам ребенка.

Выбор имени ребенка – это личное право родителей, которое осуществляется по их обоюдному согласию. Согласно ст. 146 Семейного кодекса Украины, имя ребенка, рожденного женщиной в браке, в случае отсутствия добровольного признания отцовства, определяется матерью ребенка. Ребенку может быть дано не более двух имен, если иное не вытекает из обычая национального меньшинства, к которому принадлежит мать (и/или) отец. Спор между родителями относительно имени ребенка может решаться органами опеки и попечительства или судом.

Отчество ребенку присваивается во всех случаях по имени лица, записанного отцом ребенка. К тому же, согласно ст. 147 Семейного кодекса Украины, отчество ребенка, рожденного женщиной, не состоящей в браке, при условии, что отцовство относительно ребенка не признано, определяется по имени лица, которое мать ребенка назвала его отцом. В случае, если отец изменил свое имя, отчество ребенка, достигшего четырнадцати лет, изменяется с его согласия.

Согласно Закону Украины от 18 января 2001 года "О гражданстве Украины", гражданство детей определяется по гражданству их родителей. Этот вопрос решается по-разному, исходя из каждой конкретной ситуации, которая возникает из различных факторов.

Ребенок, который родился или постоянно проживал на территории УССР или хотя бы один из его родителей, дедушка или бабушка родились или проживали на территориях, входивших в состав Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной Республики, Украинского государства, Украинской Социалистической Советской Республики, Закарпатской Украины, и является лицом без гражданства, регистрируется гражданином Украины по заявлению одного из родителей или опекуна, или попечителя. Предоставив соответствующие подтверждающие документы о проживании вышеуказанных лиц на указанной территории.

Ребенок, родившийся на территории Украины от родителей, которые являются иностранцами, и приобретший по рождению гражданство другого государства или государства, которое было прекращено, регистрируется гражданином Украины по ходатайству одного из родителей или опекуна, или попечителя. Датой приобретения гражданства Украины в этих случаях является дата регистрации приобретения лицом гражданства Украины.

Ребенок, который является иностранцем или лицом без гражданства, и усыновляют его граждане Украины или супруги, один из которых является гражданином Украины, а второй - иностранцем или лицом без гражданства, последний становится гражданином Украины с момента вступления в силу решения об усыновлении, независимо от того, проживает он – нерезидент, постоянно в Украине или за территорией Украины.

Ребенок, который является иностранцем или лицом без гражданства и над которым установлена опека или попечительство гражданина Украины или лиц, одно из которых является гражданином Украины, а второе - лицом без гражданства, становится гражданином Украины с момента принятия решения об установлении опеки или попечительства.

Ребенок, который является иностранцем или лицом без гражданства, один из родителей которого является гражданином Украины, а другой - лицом без гражданства, регистрируется гражданином Украины по ходатайству того из родителей, который является гражданином Украины.

Ребенок, который является лицом без гражданства, один из родителей которого является гражданином Украины, а второй - иностранным, регистрируется гражданином Украины по ходатайству того из родителей, который является гражданином Украины.

Ребенок, который является иностранцем или лицом без гражданства, родители которого находятся в гражданстве Украины, регистрируется гражданином Украины по ходатайству одного из родителей.

В случае установления отцовства ребенка, мать которого является иностранкой или лицом без гражданства, а отцом признается гражданин Украины, ребенок, независимо от места его рождения и жительства, становится гражданином Украины.

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Директор Юридической Клиники аспирант кафедры гражданского процесса Павлова Юлия Сергеевна