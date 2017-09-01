Проверять сложнее, чем декларировать?

Минул год со дня внедрения в Украине системы электронного декларирования доходов. По этому поводу директор Национального Агентства предотвращения коррупции Наталья Корчак выступила с отчетом о проделанной работе.

Сам процесс электронного декларирования агентство не могло запустить на протяжении года. И просило продлить его начало на месяц, потом еще… Наталья Корчак объясняла задержку отсутствием необходимого оборудования. Премьер-министр Владимир Гройсман удовлетворил все ее требования, выделив деньги на недостающие серверы. Но все равно дело не клеилось. Пока наконец Владимир Гройсман не убедился в полной неспособности бывшей преподавательницы Арсения Яценюка наладить работу. И не предложил Наталье Корчак вместе со всеми работниками Агентства уйти в отставку. Но директор Национального Агентства категорически отказалась. И заявила о необоснованности претензий Владимира Гройсмана. Но ранее Наталья Корчак умудрилась обвинить во всех смертных грехах своего заместителя Радецкого. И даже написала на него заявление в Национальную полицию. Министр внутренних дел Арсений Аваков, естественно, не упустил возможности помочь Кабинету министров в борьбе с вредительством. Радецкого сразу же взяли в разработку. А еще один член правительства, министр юстиции Украины Павел Петренко даже разработал и подал в Верховную Раду законопроект об упорядочении деятельности Агентства. Правда, только на днях суть данного законопроекта была обнародована. Министерство юстиции предлагает подчинить Национальное Агентство предотвращения коррупции правительству. А то ведь такой важный орган и никому не подчиняется. Если сейчас члены Агентства на равных правах, то Петренко предлагает разделить их на руководителей и рядовых инспекторов. Причем у директора должны быть три заместителя, которых назначает сам директор. А вот кто будет директором, должен решать Кабинет министров. Понятно, что он изберет своего человека. Как видим, так называемая реформа налицо.

Из отчета Натальи Корчак следует, что Национальное Агентство предотвращения коррупции проверило всего 39 электронных деклараций, тогда как счет декларантов идет на миллионы. Дело в том, что в Агентстве не налажена автоматическая система проверки электронных деклараций. И в каждом случае члены Агентства подают запросы в различные инстанции на бумажных носителях. И потом долго ждут ответа. Студенты и преподаватели Киевского политехнического университета разработали систему автоматической проверки электронных деклараций и предложили ее Наталье Корчак. Но та отказалась, заявив, что Агентство само разработает необходимую систему. Но дальше слов дело не пошло. Зато Наталья Корчак норовила «протянуть» так называемые нулевые декларации, чтобы все имущество и доходы записывать с чистого листа. Словом, осуществлялся явный саботаж. Хотя запуск системы электронного декларирования наши власти объявили огромным успехом в борьбе с коррупцией. О важности Антикоррупционной борьбы на параде в честь 26-ой годовщины независимости Украины Президент Петр Порошенко заявил, что кроме внешнего врага, мы должны вести борьбу и с внутренним: коррупционерами и казнокрадами. В тот же день Президент Петр Порошенко имел встречу с министром обороны США. На телевизионном экране мы видели: рядом с Президентом и американским гостем стоял Генеральный прокурор Юрий Луценко. Вполне очевидно, что наш Президент демонстрировал решимость в борьбе с коррупцией. Юрий Луценко и до того преуспел в привлечении к ответственности проштрафившихся народных депутатов. Только вот на одних народных депутатов он подает представления о лишении их депутатской неприкосновенности, а в отношении других удовлетворяется только уплатой налогов. К примеру, народному депутату Геннадию Бобову был предъявлен счет в неуплате налогов на сумму 2 млрд. гривен. Бобов, подумав, согласился с претензиями и внес требуемую сумму в государственную казну. После этого Генеральная прокуратура тут же отозвала свое представление о снятии с Геннадия Бобова депутатской неприкосновенности. А вот в отношении народного депутата Андрея Лозового такой подход не сработал. Как говорится, нашла коса на камень, Лозовой сам обвинил Луценко в неправомерных доходах. Судя по всему, у нашего Генерального прокурора, как и у министра юстиции, есть основания для изменения порядка формирования антикоррупционных органов. Об этом говорят и нападки на Национальное бюро по борьбе с коррупцией. Фракция Блока Петра Порошенко не оставляет попыток протащить в Верховной Раде своего кандидата на должность аудитора НАБУ. Не исключено, что с осени эпопея с назначением аудитора продолжится. Очевидно, осенью Верховная Рада будет рассматривать и законопроект министра юстиции Павла Петренко о переформатировании Национального Агентства предотвращения коррупции. Но не факт, что такой закон будет принят. Поскольку в Верховной Раде есть народные депутаты, которые выступают против изменений в работе антикоррупционных органов. А многие из народных депутатов и членов правительства сами являются фигурантами антикоррупционных расследований. К примеру, Национальное бюро по борьбе с коррупцией заинтересовалось доходами народного депутата Виталия Хомутынника, который сейчас представляет партию «Видродження». Судя по электронным декларациям, стоит поинтересоваться доходами народных депутатов братьев Дубневичей, заседающих в важных парламентских комитетах. Дубневичи задекларировали около 800 млн. гривен на двоих. А министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик проявился, как долларовый миллионер. У него 2 миллиона долларов. Не случайно НАБУ решило проверить происхождение его доходов.

«Самопомощь» и некоторые другие партии выступают за Антикоррупционный суд, считая, что только тогда борьба с коррупцией станет реальностью. Пока же никто из крупных коррупционеров не посажен в тюрьму. Большая рыба, о которой любит говорить Генеральный прокурор Юрий Луценко, то и дело минует раскинутые сети. Сажают, как правило, только мелких коррупционеров – председателей сельских советов, главных врачей, директоров второстепенных предприятий. Вместе с тем участились нападки на общественные организации, которые позиционируют себя как борцы с коррупцией. К примеру, начато расследование в отношении Виталия Шабунина, который выступает против изменений в закон об электронном декларировании доходов. За мелкое хулиганство против него возбудили дело, для расследования которого выделили сразу 12 следователей. Вывод напрашивается сам собой – дело политическое. С другой стороны, у наших антикоррупционных органов есть чем заняться. К примеру, Национальное Антикоррупционное бюро на днях вызвало на допрос заместителя главы фракции Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко. Ранее НАБУ уже интересовалось этим народным депутатом. Но тогда все претензии были сняты. Хорошо, если у нас начнется реальная борьба с коррупцией, а не показная – для западных партнеров.