Поехали в «Веселую деревню»!

Одесский немецкий трамвай выйдет на маршрут в День города – 2 сентября. Веселые трамвайные звонки ознаменуют начало празднования фестиваля немцев Причерноморья. Его организует Одесское областное национально-культурное общество «Видергебурт».

Одесская немецкая община сегодня не так многочисленна, как двести лет назад, в первые десятилетия существования многонационального города. Уже на первых картах Одессы есть Немецкая улица, где компактно проживали переселенцы из Германии. Ее не раз переименовывали: то в Ямскую, то в Новосельского, то в Островидова, затем опять в Новосельского.

А вот Лютеранский переулок сохранил свое название до наших дней. Центром немецкой слободы была Лютеранская церковь святого Павла, шпиль которой был виден издалека, еще на въезде в город. Возведенная первоначально по проекту Франца Боффо, в 1897 году она была перестроена. Новый проект заказали одесскому немцу – архитектору Шоврембрандту. Недавно старая одесская Кирха возвращена из небытия и реконструирована.

В пригородах Одессы были немецкие поселения: Гросс-Либенталь и Кляйн-Либенталь, Петерсталь и Нейбург.

Немецкие поселенцы были искусными мастерами. Число ремесленников среди них было так велико, что они заселили собой целую улицу в Одессе, носящую название Ремесленной.

Среди одесских немцев были выдающиеся ученые, к примеру, археолог Эрнст фон Штерн. Известная благотворительница баронесса Мария Мейендорф создала в Одессе первый детский сад. На заводе немецкого колониста Иоганна Гена производили лучшую сельскохозяйственную технику на юге России. А семейство Фальц-Фейн прославилось не только закладкой заповедника Аскания-Нова, но и производством в Одессе рыбных консервов. Фабрику музыкальных инструментов в Одессе открыл немец Гааз. А о том, что пивоварение было в руках немцев, напоминает марка пива «Санценбахер». Фабрикант Санценбахер построил к столетию города Одесский цирк.

Немцами-колонистами был заложен и поселок Люстдорф, возраст которого почти равен возрасту Одессы, правда, с небольшой поправкой: поселок на десять лет старше города. Название Люстдорф в переводе с немецкого означает «Веселая деревня».

Принято считать, что первый трамвай в Южной Пальмире был пущен 24 сентября 1910 года по короткому маршруту от Ришельевской улицы через Почтовую и Канатную до Ланжерона.

А вот и нет. Движение электрического трамвая было от­крыто тремя годами раньше, 9 августа 1907 года – до пригорода Одессы – немецкой колонии Люстдорф (Ольгино). Здесь же было построено депо, из которого ровно в 7.40 утра выходил трамвай. На нем везли свою продукцию на рынок «Привоз» немецкие колонисты.

Эта линия служила продолжением самого протяженного, с пересадкой, городского маршрута – от города «паровиком» (паровым трамваем) до Большого Фонта­на и от него до дачи Ковалевского «кон­кой».

Пуск рельсового транспорта в 1881-1882 гг. («конка», «паровик») в дачные местности Малый, Сред­ний и Большой Фонтаны породил туда на­плыв городской публики в летний сезон и дачный строительный бум.

При пуске первого электротрамвая гостей приветствовал пастор, произнесший речь на немецком языке.

Уездный исправник, председатель приемной комиссии И. В. Янышевский, выступая, подчеркнул, что «Ольги­но является первой в России сельской мест­ностью, имеющей свой электрический трам­вай». А редактор «Русской речи» Слюсаревский заметил, что Ольгино уже пользуется элек­трическим трамваем, а «Одесса еще путе­шествует на клячах, хотя и по красивым улицам».

Удобное сообщение с городом повысило значе­ние Люстдорфа как курорта, особенно с полным перехо­дом в 1913 году одесского трамвая на электрическую тягу, когда в прошлое ушли «кон­ки» и «паровики».

Интересно, что довольно долго трам­ваи 29-го маршрута «Одесса – Люстдорф», в то время ходившие через дачу Ко­валевского, были оборудованы двойными токоприемниками – дуговым и ролико­вым. До дачи Ковалевского действовал ду­говой, затем он опускался, и поднималась роликовая штанга. Способ подвески контакт­ной сети Люстдорфа допускал применение только ролика. Только после перевески проводов стали ходить трамваи обычной конструкции.

В 1934 году начался переход трамвайных линий на широкую колею. А в 1935-м была построена такая линия до Люстдорфа. Война прервала трамвайное сообщение. Но 1 сентября 1949 года трамвайная линия «Пассажирский вокзал – Черноморка» была восстановлена.

А от старых сооружений в Люстдорфе сохранилась часть депо – здание электростанции из красного кирпича.

И вот спустя 110 лет 2 сентября 2017 года в 09.30 из бывшей немецкой колонии Люстдорф выедет празднично оформленный трамвай с этническими немцами Одессы, одетыми в немецкие национальные костюмы. Участники фестиваля будут везти с собой угощения – корзинки с фруктами.

В 10.30 «немецкий» трамвай прибудет на обновленную Старосенную площадь, где его будут встречать этнические немцы из Херсона, Мелитополя и Одессы. Затем на площади возле фонтана, начнется праздничное выступление творческих коллективов.

История немцев Причерноморья не ограничивается упомянутыми историческими фактами. Более подробно о них расскажет историк, писатель, член Совета немцев Украины Эльвира Плеская, которая 3 сентября проведет экскурсию по «немецкой» Одессе.

Добавлю, фестиваль проводится при участии Почетного консульства Германии в Одессе, Одесского городского Совета, Совета немцев Украины и при финансовой поддержке Федерального Министерства внутренних дел Германии.