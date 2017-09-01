Президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН на Донбассе помогло бы разрешению конфликта на востоке Украины

Президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН. Об этом президент РФ заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передает "Интерфакс"..

«Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины. Второе - эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье - решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, "ДНР" и "ЛНР"», - сказал Путин.

Также президент РФ добавил, что «если все это сделать, это точно пойдет на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины. И вот министр здесь, будем считать, что это поручение МИД внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен инициировать введение миротворческой миссии ООН на Донбасс на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

В то же время первый заместитель министра иностранных дел Украины, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщал, что Россия блокирует введение миротворцев ООН на Донбасс.