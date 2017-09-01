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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН на Донбассе помогло бы разрешению конфликта на востоке Украины

Категория: Новости

Президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН. Об этом президент РФ заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передает "Интерфакс"..

«Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины. Второе - эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье - решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, "ДНР" и "ЛНР"», - сказал Путин.

Также президент РФ добавил, что «если все это сделать, это точно пойдет на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины. И вот министр здесь, будем считать, что это поручение МИД внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен инициировать введение миротворческой миссии ООН на Донбасс на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

В то же время первый заместитель министра иностранных дел Украины, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщал, что Россия блокирует введение миротворцев ООН на Донбасс.



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