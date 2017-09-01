Стивен Кинг рекламирует выходящую на экраны экранизацию своего романа

В этом месяце в прокат выходит фильм ужасов «Оно» о клоуне Пеннивайзе, уничтожающем детей с помощью их сокровенных кошмаров. В основе сюжета - один из самых известных романов писателя Стивена Кинга, который направо и налево рекламирует картину, сообщает Filmpro.

Стивен Кинг признался, что посмотрел хоррор «Оно» уже дважды, а до просмотра он даже не мог представить себе, насколько хорошей получилась экранизация. Также Кинг отметил, что актер Билл Скарсгард, исполнивший роль клоуна Пеннивайза, отлично справился со своей задачей и смог привнести что-то свое в столь хрестоматийный образ.

«Я возлагал на этот фильм определенные надежды, однако в итоге оказалось, что я попросту не был готов к тому, каким великолепным он получится. Зрители, смотревшие предыдущую экранизацию, найдут для себя и знакомые вещи, и нечто новое. Если вам нравятся эти персонажи, то и большинство пугающих приемов сработают. Я уверен, что моим поклонникам фильм точно понравится, понравится по-настоящему, так что некоторые сходят в кино два или три раза, чтобы посмаковать ощущения от него. Лично я посмотрел картину дважды, и во время второго просмотра нашел некоторые детали, которые упустил в первый раз», - рассказал Кинг.