Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что "каждый третий гражданин Украины, желающий получить канадскую визу, получает отказ", — отметил он в интервью изданию Цензор.net

«Мы сейчас имеем катастрофически большой процент отказов украинцам в канадских визах. Критически большой процент отказов. Если в прошлом году количество отказов уменьшилось и дошло до 24%, то в этом году в первом квартале мы имели 34% отказов», — отметил Шевченко.

Посол считает, что причины сложившегося положения — в стереотипах канадцев: «Мне кажется, что мы являемся свидетелями немножко устаревшей оценки украинцев и миграционных рисков, связанных с Украиной. И мне кажется, что безвизовый режим с Европейским Союзом должен подтолкнуть наших канадских друзей к тому, чтобы переосмыслить эту историю».

Ранее стало известно, что безвизового режима с Канадой не будет. «Мы с нетерпением ожидаем будущий конструктивный разговор о безвизовом режиме с Украиной, но пока что речь об этом не идёт», — сказал в июне премьер-министр Джастин Трюдо во время встречи с украинским президентом.