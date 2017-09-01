День знаний в Одесском зоопарке прошёл под названием «Уроки в зоошколе»

Весёлые аниматоры организовали для детей праздничную развлекательную программу, участвуя в которой ребята убедились, что учёба может быть увлекательной.

«Юные любители природы выполняли упражнения звериной зарядки, собирали школьные портфели с закрытыми глазами, играли на музыкальных инструментах, пели и танцевали, рассказывали о своих любимых животных», — также сообщили на сайте мэрии.

В развлекательной программе принимали участие и родители детей. Они помогали ребятам справиться с различными заданиями.

После всех игр и конкурсов посетителей ожидал приятный сюрприз – показательные кормления экзотических животных.

Присутствующие смогли ближе познакомиться с индийской слонихой Венди, смышлёными зелеными мартышками и понаблюдать за их трапезой.