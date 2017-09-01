Пётр Липовенко: Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»

Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом, сообщает РБК-Украина.

Напомним, в одесском аэропорту 2 сентября начал работу новый пассажирский терминал, построенный за средства инвесторов, и принял на себя обслуживание пассажиров международных рейсов.

По словам Липовенко, открытие нового современного терминала, отвечающего всем международным техническим нормам, станет началом стремительного преобразования "воздушных ворот" Одессы в один из крупнейших европейских аэропортов.

Для жителей региона это двойной праздник: День города и открытие так необходимого для Одессы объекта, который был построен за средства инвесторов. Сегодня можно с уверенностью сказать, что это знаковое событие, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом. При проектировании и строительстве пассажирского терминала аэропорта были учтены и внедрены новейшие технологии и оборудование, которые соответствуют современным требованиями и европейским стандартам. Такой терминал городу и региону был необходим еще в тот период, когда в большинстве своем за бюджетные средства строились аналогичные объекты в аэропортах Киева, Львова, Харькова, Донецка при подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу (ЭВРО-2012), - говорит он.

Липовенко подчеркнул, что Одесса является не только уникальным мировым культурно-историческим центром, но и мощнейшим в Европе портовым регионом, через который Украина осуществляет львиную долю экспортно-импортных поставок товаров. Он уверен, что этот фактор вызывает интерес международных торговых партнеров Украины, которые возлагают большие надежды на развитие одесского аэропорта.

Учитывая стремительный рост пассажиропотока аэропорта Одессы (в 2016 годы было обслужено более 1 млн пас.), даже после отмены авиасообщений с Российской Федерацией, менеджмент аэропорта, собственники и инвесторы прилагают максимум усилий для дальнейшего увеличения пассажиропотока. В ближайшей перспективе планируется поднять этот показатель вдвое. И в этом есть необходимость. Сегодня стремительно растет интерес к Одесскому региону, как со стороны граждан Украины, так и зарубежных стран. Все мероприятия, которые проводятся Ассоциацией "Аэропорты Украины", в том числе и международные, сопровождаются популяризацией украинских аэропортов. И если быть совершенно откровенным, наибольшей популярностью у авиакомпаний, туроператоров, бизнесменов, торговых представителей, компаний, специализирующихся на морских и речных грузоперевозках, пользуется город Одесса и его аэропорт. Но для активизации деловой активности региону необходимо иметь современную, развитую инфраструктуру аэропорта, в том числе и соответствующую взлетно-посадочную полосу, - отметил Липовенко.

Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" убежден, что в ближайшей перспективе проблема строительства новой полосы аэропорта будет решена.