Торжественная линейка в Экономико-правовом колледже МГУ

Экономико - правовой колледж Международного гуманитарного университета распахнул свои двери для своих новых и «старых» студентов – состоялась торжественная линейка с участием всех трех курсов.

Первое сентября помнит каждый. И ребенок, который идет в первый класс, и взрослый человек, имеющий седину, и даже маленькие дети, которые ходят в детский сад – они тоже знают, что есть первое сентября, и они мечтают о своем первом звонке. В Экономико –правовом колледже при МГУ сегодняшний день стал праздником не только для первокурсников, но и для студентов второго и третьего курсов. Сегодня ребята пришли в свое учебное заведение со своими мечтами, волнениями и желаниями.

Первокурсники пока не знают, как сложится их учеба и жизнь в новом коллективе, старшие же ребята пришли уверенно. Каждый из них твердо знает, что идет к своей цели. У каждого – своя мечта. Каждый выбрал себе профессию по вкусу, так, чтобы она не только помогла стать материально обеспеченным человеком, но и давала уверенность в себе. Даже если жизнь ребят сложится так, что они не будут работать по полученной специальности, в таком случае они приобретут навыки, знания и умения, которые всегда пригодятся в жизни.

Колледжная система образования – это мировой бренд, однако в нашей стране некоторые властьимущие почему-то решили вовсе отменить её. Одним из главных лоббистов за сохранение колледжей выступил президент Международного гуманитарного университета Сергей Васильевич Кивалов, и благодаря его усилиям удалось отстоять колледжное образование в нашей стране ещё до 2019 года. Почему это так важно? Во-первых, те ребята, которые обучаются в Экономико-правовом колледже переходят сразу на третий курс Национального университета «Одесская юридическая академия» или Международного гуманитарного университета, показывая очень высокий уровень знаний, даже выше, чем у однокурсников, которые учились в университете с первого курса, ведь ранняя профориентация даёт стимул развиваться и совершенствовать свои знания. Во-вторых, по окончании колледжа его выпускники получают диплом младшего специалиста, который уже даёт право трудоустроиться по выбранной специальности. Более того, в колледже действует система заочного обучения, которая была инициирована президентом наших университетов и на данный момент она уже реализовывается. Иными словами, вы можете поступить в колледж на заочное отделение и продолжать обучение в школе, получив на выходе и аттестат о полном среднем образовании, и диплом младшего специалиста.

Директор колледжа Татьяна Осадчук поздравила первокурсников:

Нашим первокурсникам я желаю, чтобы в нашем коллективе вам было тепло, уютно, и чтобы в обучении у вас не было никаких сложностей. У нас самые лучшие педагоги в Одесской области, во всей Украине! Дорогие родители, не волнуйтесь: вы отдали ваших детей в надежные руки.

И ещё… Хотелось бы обратить внимание на самый, пожалуй, важный момент. Государство устранилось от процесса трудоустройства выпускника, сняв с вуза обязанность находить первое рабочее место молодому специалисту. И только эти два вуза, НУ «ОЮА» и Международный гуманитарный университет, осуществляют полный цикл — от профтехучилища или колледжа— через университет— до гарантированного трудоустройства. Хорошая традиция заключения договоров о трудоустройстве для практически 100 % выпускников с госучреждениями, органами юстиции, адвокатскими и нотариальными фирмами, делает наши вузы исключительно привлекательными и популярными среди абитуриентов.