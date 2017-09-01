Медики Одесской области спасли человека после укуса каракурта

Жертвой нападения этого паука, яд которого во много раз сильнее яда гремучей змеи стал 23-летний житель Килийского района. Как сообщает ИА «Бессарабия - Информ», он был срочно доставлен в Измаил и госпитализирован в Дунайскую бассейновую больницу.

К сожалению, единственного надежного международно признанное средство для спасения – противокаракуртовая сыворотка в Украине почему-то отсутствует.

К счастью, как выяснилось, медики больницы регулярно сталкиваясь с последствиями нападений каракуртов, изобрели собственный метод борьбы с ними при помощи гипохлорида натрия, который, как выяснилось, разрушает яд каракурта в течении нескольких дней.

В результате пострадавший был исцелен и уже выписан из больницы.

Отметим, что несмотря на то, что яд каракурта в пятьдесят раз страшнее яда тарантула и в пятнадцать раз страшнее яда гремучей змеи, смертность от него не превышает 4%. Однако, в отличие от Украины, в других странах это достигается за счет противокаракуртовой сыворотки, которую наш Минздрав почему-то проигнорировал.