Совершивший изнасилование несовершеннолетней одессит получит «по заслугам»?

Одесские полицейские завершили досудебное следствие в отношении подозреваемого в совершении изнасилования несовершеннолетней.

По информации ГУНП, речь идет о двадцатипятилетнем одессите, который на Люстдорфской дороги в темное время суток совершил нападение на несовершеннолетнюю девушку.

Угрожая предметом, похожим на нож, он изнасиловал ее, после чего отпустил.

В полицию обратились родители пострадавшей.

Благодаря оперативной работе полицейских преступник был задержан и опознан.

Ему объявлено подозрение по части 3 статьи 152 (изнасилование несовершеннолетней). Теперь за содеянное он может провести в «местах, не столь отдаленных», до двенадцати лет.