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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

На одесском побережье утонул черновчанин

Категория: Новости


На одесском побережье утонул черновчанин

Трагедия произошла рано утром 3 сентября на курорте Затока.

Там поступил сигнал, что рано утром 4 сентября в Днестровском лимане обнаружено тело утопленника. Как выяснилось, им оказался 54-летний житель Черновцов, который накануне ночью ушел купаться и пропал. Вызванные спасатели вытащили тело и передали судмедэксперам.

Что стало причиной гибели человека, пока не понятно. Отметим, что в большинстве случаев причиной гибели людей на воде становится купание в нетрезвом состоянии.



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