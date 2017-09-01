На одесском побережье утонул черновчанин

Трагедия произошла рано утром 3 сентября на курорте Затока.

Там поступил сигнал, что рано утром 4 сентября в Днестровском лимане обнаружено тело утопленника. Как выяснилось, им оказался 54-летний житель Черновцов, который накануне ночью ушел купаться и пропал. Вызванные спасатели вытащили тело и передали судмедэксперам.

Что стало причиной гибели человека, пока не понятно. Отметим, что в большинстве случаев причиной гибели людей на воде становится купание в нетрезвом состоянии.