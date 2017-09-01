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  • Дата: Сегодня, 16:36
Сегодня, 16:36

Для несения патрульной службы в Одессе привлечены курсанты

Категория: Новости


Для несения патрульной службы в Одессе привлечены курсанты

Как выяснилось из информации ГУНП, речь идет о курсантах Одесского института внутренних дел. Которые в составе смешанных патрулей будут обеспечивать соблюдение правопорядка на территории Киевского района.

По мнению руководства полиции, это делается как для того, чтобы «…увеличить плотность покрытия патрулями уличной сети, так и для получения курсантами практического опыта  несения службы по охране общественного порядка и отработке тактики действий полицейских на улицах!»

Такое совместное патрулирование Киевского района продлиться до 12 сентября.  В дальнейшем этот опыт может быть распространен и на другие районы города.



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