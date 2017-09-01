Для несения патрульной службы в Одессе привлечены курсанты

Как выяснилось из информации ГУНП, речь идет о курсантах Одесского института внутренних дел. Которые в составе смешанных патрулей будут обеспечивать соблюдение правопорядка на территории Киевского района.

По мнению руководства полиции, это делается как для того, чтобы «…увеличить плотность покрытия патрулями уличной сети, так и для получения курсантами практического опыта несения службы по охране общественного порядка и отработке тактики действий полицейских на улицах!»

Такое совместное патрулирование Киевского района продлиться до 12 сентября. В дальнейшем этот опыт может быть распространен и на другие районы города.